Roma | professoressa transgender verrà risarcita dalla scuola che la licenziò | “Fu discriminazione”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Giovanna Cristina Vivinetto è una, licenziata nel 2019 appena due settimane dopo aver preso l’incarico presso l’Istituto paritario Kennedy di. “Dicevano che non fossi una brava insegnante”, spiega oggi, dopo che il Tribunale ha riconosciuto invece che quell’allontanamento fu dovuto adi genere. “Ho vinto. Abbiamo vinto – dice la donna – un varco è stato aperto ed è da qui che possiamo fare entrare la luce. Sono una docente degna di rispetto. Sono una donnadegna di rispetto. Come dovrebbe essere in ogni caso”. L’esito della causa ha stabilito che la donna dovrà essere, che avrebbe illegittimamente interrotto il rapporto di lavoro con lei. “Mi tremano le mani – scrive ...

