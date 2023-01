Roma | precipita dal terzo piano e prende in pieno una ragazza | gravi entrambe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 gennaio 2023). Una signora di 80 anni èta daldi un appartamento, nell’ultima ora, e ha preso inunache passava di lì proprio in quel momento. Prima di rovinare a terra, ha incrociato durante la caduta la sua vittima inconsapevole, che pare si trovasse lì sotto per puro caso.sarebbero ferite in modo abbastanza grave a quanto riportano le frammentarie testimonianze di coloro che si sono trovati ad incrociare questo inconsueto avvenimento. Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, in Via Attilio Friggeri, intorno alle 12.10. Gli operatori del 118 sono ancora sul posto, proprio in questo momento, per i primi soccorsi e per predisporre il tutto al trasporto in ospedale.: perde il ...