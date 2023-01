Roma | ok con la viola | nel segno di Dybala

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Super: trascina lain un Olimpico colmo nella gara contro la Fiorentina. Due gol su due assist di Abraham, e una vittoria che spinge laa un passo dal quarto posto. Mourinho, ha commentato così. “Dal punto di vista dell’organizzazione tattica e dell’aspetto mentale posso dire solo benissimo dei miei giocatori. Mi piacerebbe avere un po’ più di qualità, ma giochiamo con la qualità che abbiamo. La Fiorentina è un’ottima squadra. Anche in 10 hanno saputo gestire la palla e la partita. Noi siamo stati in controllo, non abbiamo avuto situazioni difficili ma vorrei più qualità, più gente con voglia di avere il pallone.” L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere dello Sport

... Europei di(800 metri, 5 chilometri, Staffetta 5 chilometri) e Mondiali in vasca corta a ... Fastweb punta sui giovani campioni Anche Fastweb punta sullo sport (anchesport considerati 'minori) ...Sessanta le persone a bordo, una decina delle quali ferite e contuse a seguito dell'impattoil ... L'autobus era partito questa mattina daed era diretto in Romania. L'intero tratto dela A13 ... Mourinho e quella chiacchierata segreta con Amrabat, i romanisti sperano: "Portacelo a Roma" Dopo la doppietta alla Fiorentina, l'attaccante della Roma ha fatto visita all'amico fraterno per conoscere Bella, l'ultima nata, di cui sarà anche padrino al battesimo. Bagno d'amore all'aeroporto co ...Grandissima partecipazione, nel primo pomeriggio di lunedì 16 gennaio, alla cerimonia di posa delle pietre d’inciampo del Comune di Riva del Garda. La cerimonia, causa la pioggia, si è tenuta in forma ...