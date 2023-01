Roma | Mourinho | «L’intervista di Pinto? Non mi è piaciuta»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le parole di José, allenatore della, al termine della vittoria per 2-0 contro la Fiorentina in campionato Joséha parlato ai microfoni di Dazn al termine del successo per 2-0 ottenuto dalla suacontro la Fiorentina. PAROLE – «Mercato? No, non mi aspetto arrivi nessuno. Il direttore (, ndr) è stato onesto e diretto, in un’intervista che di solito a un allenatore non piace sentire. Ogni allenatore vorrebbe sentire che ci sono tanti soldi a disposizione e che possiamo fare una squadra incredibile. Quello è il sogno, io ho già vissuto situazioni così, con club senza limiti. Questo profilo però non è il nostro. Noi lavoriamo e diamo tutto con le qualità che abbiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.