Roma | la prof licenziata dalla scuola perché trans poi risarcita - Cronaca - quotidiano net

Giovanna Cristina Vivinetto, docente e poetessa romana, il tribunale le da ragione: 'Persi il lavoro, per il giudice è stata ...Avamposto dell'arte contemporanea nel cuore di, a pochi metri dalla Basilica di San Pietro, Visionarea ArtSpace inaugura il 2023 con Physis ... presieduta dal. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, ... Roma, la prof licenziata dalla scuola perché trans poi risarcita Giovanna Cristina Vivinetto, docente e poetessa romana, il tribunale le da ragione: "Persi il lavoro, per il giudice è stata discriminazione" ...Si conferma il successo del Destination Gala. Negli scorsi giorni a Roma la 2^ edizione dell’evento conclusivo del progetto annuale ideato da BeAcademy e promosso e organizzato in collab [...] ...