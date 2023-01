Roma - Fiorentina 2 - 0

...si conferma l'uomo in più delladi Mourinho con un'altra prestazione da incorniciare. Già decisivo contro il Genoa in Coppa Italia, la Joya trascina i giallorossi al successo sulla...Dybala è il gioiello, il brillante e ancora oggi Mou rimpiange quei quasi due mesi in cui è mancato a ridosso del Mondiale in Qatar, con lache è scesa di posizione, totalizzando solo sette ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma batte 2-0, in casa, una Fiorentina in 10 uomini dal 24' grazie a due reti di Paulo Dybala su altrettanti assist di Abraham. La coppia d’oro giallorossa frutta i tre punti e ...Le parole di Paulo Dybala, attaccante della Roma, dopo la vittoria per 2-0 all’Olimpico contro la Fiorentina Paulo Dybala, sul proprio account ...