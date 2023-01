Roma-Dybala | meno male che c’è | la piazza ai suoi piedi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il 2023 diè iniziato alla grande con gol giocate e soprattutto una voglia di essere decisivo per ladavvero impressionante Il 2023 diè iniziato alla grande con gol giocate e soprattutto una voglia di essere decisivo per ladavvero impressionante. «che c’è» così Tuttosport titola sulle magie dell’argentino con la maglia giallorossa. Un voto alto in pagella, un 8 pieno e «inventa gioco e finalizza. Laè sempre più ai»,. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

voto 8,5 : Giocare con un uomo in più per un gran pezzo di gara ha sicuramente aiutato, ... I risultati decisivi arrivano principalmente dalla fase offensiva, dove l'accoppiata- Abraham ...Commenta per primo Paulofa sognare lae i tifosi giallorossi, mentre i supporter bianconeri rimpiangono le giocate della Joya. A rincarare la dose ha pensato Andrea Barzagli, ex difensore della Signora, che a ... Roma-Fiorentina, il retroscena di Mourinho su Dybala: "Gli ho telefonato dopo i Mondiali" Pochi minuti dopo la Roma passa in vantaggio con un tiro al volo di Dybala dal limite su sponda volante di Abraham. Due minuti dopo Abraham si divora il raddoppio non sfruttando un omaggio di ...Tre gol in tre giorni per battere Genoa e Fiorentina e rilanciare la sua Roma. Ecco il mondo Active del fuoriclasse argentino ...