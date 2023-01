Roma | «Dacci i soldi» | lo distraggono per derubarlo | poi lo picchiano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 gennaio 2023). Credevano di farla franca ma la giustizia ha fatto il proprio corso e gli agenti hanno messo la parola fine alle loro malefatte. Avevano cercato di derubare un passante del portafogli e in risposta alla resistenza dell’uomo l’hanno aggredito a suon di pugni. Accusati di rapina aggravata in concorso, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale a seguito di alcune indagini sono poi riusciti a risalire ai malviventi. Si tratta due cittadini nord-africani di 20 e 19 anni. Prima la rapina, poi la brutale aggressione nella casa famiglia: uomo finisce in ospedale La violenta rapina in via Gioberti I fatti risalgono al 26 dicembre scorso quando i poliziotti erano intervenuti in via Gioberti a seguito della segnalazione di una rapina verso un passante. Contattata immediatamente, la vittima — un uomo indiano di 42 anni — aveva poi raccontato di essere ...