Roma | choc a Balduina | 42enne travolto da una donna di 83 anni caduta dal III piano | sono entrambi gravi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Destino, fatalità, o un miracolo? Forse nulla di queste cose, oppure, al contrario, un formidabile mix di tutte queste circostanze? Fatto sta, grazie a Dio, che probabilmente non era il momento. La cronacana ci riporta infatti di un accadimento che ha meravigliato quanti – intorno a mezzogiorno – si trovavano a passare oggi per via Friggeri nel quartiere della. E’ successo che unadi 83, forse sporgendosi troppo, o in seguito ad un malore improvviso (non risulta si tratti di un impulso suicida), è precipitata nel vuoto dal terzo, finendo sopra unche proprio in quel momento di trovava a passare sotto il balcone della nonnina. L’impatto, abbastanza forte, ha però attutito ladella. Pronto l’intervento ...