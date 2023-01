Rivalutazione pensioni e aumenti per l’assegno di febbraio

Corriere della Sera

... ponti privati con pedaggio, fabbricati per attività agricole,e alberghi, banche e ...di un'unità immobiliare si calcola moltiplicando la rendita catastale (a cui si applica una"...L'Istituto, con la circolare INPS 22 dicembre 2022, n. 135 , comunica la conclusione di tutte le attività didellee delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023 e indica nel dettaglio tutte le operazioni ... Pensioni, la rivalutazione dell’inflazione per avvocati, medici, ingegneri: come funziona A febbraio scattano tutti gli aumenti per le pensioni dovuti alla rivalutazione decisa dal governo e non solo per quelle minime.Sempre rinviata, bocciata e osteggiata da sindacati e opposizioni, la riforma del sistema previdenziale che nessun governo è riuscita a far approvare e che prevede l’aumento dell’età pensionabile da 6 ...