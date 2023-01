Rincari | le spese ' per vivere' rappresentano oltre la metà dei consumi delle famiglie

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In Toscana la famiglia tipo spende al mese1.400 euro, su circa 2.500 in totale, per spesa alimentare, casa e ...

In Toscana la famiglia tipo spende al mese oltre 1.400 euro, su circa 2.500 in totale, per spesa alimentare, casa e altri beni essenziali. L'incertezza è legata alla grande incertezza sui possibili impatti di inflazione e costi energetici. Nello scenario peggiore, l'inflazione si tradurrebbe in un'erosione più marcata del reddito. Secondo una stima della Cgia, gli acquisti obbligati sfiorano il 60% del budget mensile. Su una spesa di circa 2mila euro, 1.200 vengono assorbiti dalla manutenzione della casa, i trasporti e gli alimenti.