Riflettori puntati su altcoin | tra euforia e paura in un inizio di mercato rialzista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il prezzo della maggior parte delle, come il bitcoin, ha avuto unpromettente per il 2023. Un nuovo anno… e un nuovo? Per quanto nuovo, non possiamo dirlo. Ma che le prospettive siano un po’ più promettenti rispetto alla fine dell’anno scorso sembra sicuro, almeno per il momento. Il Bitcoin ha iniziato l’anno riguadagnando i 18.000 dollari che aveva perso a metà dicembre e il resto deldelle criptovalute ha seguito l’esempio. In effetti, la maggior parte delle principaliha registrato aumenti di prezzo superiori a quelli del BTC, in termini percentuali. Quando si apre un qualsiasi sito web di monitoraggio del, il colore predominante è il verde. Qualcosa che, dobbiamo ammettere, era difficile da trovare alla fine dell’anno. Siamo onesti: ...

Sigmagazine

Il prezzo della maggior parte delle altcoin, come il bitcoin, ha avuto un inizio promettente per il 2023. Un nuovo anno... e un nuovo mercato Per quanto nuovo, non possiamo dirlo. Ma che le ...A tal proposito farisul World economic forum di Davos dove interverranno gli esponenti della Fed e della BCE. Sul fronte societario,su TIM dopo le dimissioni di de Puyfontaine, ... Il nuovo numero della rivista Sigmagazine: riflettori puntati su fisco ... Il prezzo della maggior parte delle altcoin, come il bitcoin, ha avuto un inizio promettente per il 2023. Un nuovo anno… e un nuovo mercato Per quanto nuovo, non possiamo dirlo. Ma che le prospettive ...Lorenzo Bontempelli: dentista a Rho, pilota all'edizione numero 91 del prestigiosissimo Rally di Montecarlo: "Esperienza unica nella vita" ...