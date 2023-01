Rider in scooter investito da fattorino in auto | è grave | amputata una gamba

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Violento incidente stradale tra due fattorini che consegnano ordini alimentari a domicilio a Usmate Velate (Monza Brianza): un29enne è stato travolto da un’mentre stava effettuando una consegna in sella al suo, alla guida del veicolo che l’ha colpito c’era un ventenne che a sua volta lavora come addetto per una nota azienda del food delivery. Ad avere la peggio è stato ovviamente il ragazzo in, di origini africane: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove ha subito l’amputazione di una. Adesso è ricoverato in prognosi riservata. Non è chiaro se il ventenne alla guida dell’fosse in servizio al momento dell’incidente. Il giovane è stato portato in stato di shock all’ospedale Vimercate. I carabinieri indagano sulla ...

Il Fatto Quotidiano

Incidente nella serata di domenica a Usmate Velate , in Brianza, lungo via per Velasca. Undi 29 anni, a bordo di uno, è stato travolto da un'auto. Le sue condizioni sono gravi : è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. A causa della violenza dell'...Unin, un'auto che lo travolge. Un impatto così violento da costare al 29enne l'amputazione parziale di una gamba. E' accaduto domenica sera a Usmate Velate, in Brianza, lungo via per ... Incidente a Usmate Velate, rider in scooter travolto da un’auto e trascinato per oltre 70 metri –… Rider investito da un fattorino in auto: gli è stata amputata una gamba Un rider di 29 anni è stato travolto da un’auto guidata da un fattorino di vent’anni… Leggi ...Incidente a Usmate Velate, rider in scooter investito da un'auto: amputata una gamba L'impatto è stato violentissimo e il 29enne è stato trascinato per decine di metri sull'asfalto ...