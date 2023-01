Richarlison shock sul Brasile al Mondiale | “È stato peggio di perdere un familiare”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sono trascorsi quasi 30 giorni dalla fine dele già tutti i campionati principali in Europa sono ripresi con i più grandi top player che, smaltite le vacanze, stanno tornando a calcare i campi dei rispettivi club. Il2022 èsicuramente uno dei più spettacolari di sempre, che rimarrà a lungo nella memoria degli appassionati non solo per il periodo in cui ègiocato, ma anche per l’esito finale, che ha visto consacrare Lionel Messi come il più grande calciatore di sempre. Una delle deluse è stata sicuramente il, uscita anzitempo ai quarti contro la Croazia di Luka Modric.Brazil (Photo by Kenta Harada/Getty Images)Uno dei protagonisti della Seleçao in questa competizione èsicuramente ...

LONDRA - Brucia ancora e parecchio al'eliminazione del suo Brasile ai quarti con la Croazia ai Mondiali in Qatar. L'attaccante del Tottenham ha dichiarato in un'intervista rilasciata a ESPN Brasil: "È stato difficile riprendersi dall'eliminazione, ancora oggi guardo i video e mi rattristo... È stato uno shock, è stato peggio che perdere un familiare".