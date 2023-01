Ric Flair | ” Inizialmente non mi piaceva l’alleanza tra Sami Zayn e la Bloodline”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Recentemente Richa parlato di diverse cose nel suo podcast To Be The Man. Tra queste, l’Hall of Famer della WWE ha elogiato il lavoro svolto dafinora, specialmente nell’ultimo periodo con la. C’è da dire però chenon era fan di questa alleanza. “Quando hovisto, non ho realizzato quanto fosse bravo. Aveva molta tensione con me. Non riuscivo a sopportare il suo personaggio. Ora, mi piace, maero tipo “cosa diavolo stanno facendo”, e invece ora eccolo qui. E cavolo se è divertente da vedere. Quindi mi devo correggere. Penso sia grandioso. Quando l’ho vista la prima volta, pensavo fosse una fazione molto seria.“