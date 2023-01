Reunion dei Pooh a Sanremo 2023

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Amadeus e ia Viva Rai2 La marcia di avvicinamento al Festival diprosegue con un nuovo annuncio di Amadeus: in diretta a Viva Rai2, anticipa che iparteciperanno alla 73° edizione della kermesse canora di Rai 1. La band sarà ospite nella prima serata di martedì 7 febbraio. “Saremo su quel palco per suonare nuovamente insieme e per fare un grande tributo a quella che è stata la nostra storia” dichiara Dodi Battaglia. Sarà, inoltre, l’occasione per ricordare l’amico e collega Stefano D’Orazio, scomparso nel 2016, e portare in scena una nuovadel gruppo, che per l’occasione tornerà ad essere un quartetto (con Battaglia, Facchinetti e Canzian, ci sarà anche Riccardo Fogli). Amadeus continua così nell’intento di ospitare a...

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - I Pooh ospiti della prima serata del Festival di Sanremo, il 7 febbraio: ad annunciare la reunion dello storico gruppo è Amadeus, in un video mostrato da Fiorello a Viva Rai2!.