(Di lunedì 16 gennaio 2023) Appaiono in decisa diminuzione i nuovinell’ultima settimana in. Con una significativa riduzione del 38,2%. “Dai 135mila della settimana precedente crollano a quota 84mila, con una media mobile a 7 giorni sopra i 12 milaal giorno”, spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe E illustra il monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana che va dal 6 al 12 gennaio. In calo anche iattualmente positivi (353.643 contro 406.182) e le persone in isolamento domiciliare (346.912 contro 398.147). LEGGI ANCHE, prime ammissioni della Cina: quasi 60mila decessi tra l'8 dicembre e il 12 gennaio, Bassetti: «Le nuove regole del ministero sull'isolamento? ...

Secolo d'Italia

Nelle ultime settimane mi pare abbia ingranato lasu tutto. Per lei il 2023 sarà l'anno della verità ". L'ex PresidenteConsiglio e leader di Italia Viva , alleato di Carlo Calenda di ...Nelle ultime settimane mi pare abbia ingranato lasu tutto. Per lei il 2023 sarà l'anno ... Il congressoPd finalmente restituirà Enrico ai suoi studi parigini ma priverà Melonisuo ... Retromarcia del Covid in Italia: i casi scendono del 38%. Smentiti ancora una volta i catastrofisti Da una parte Giorgia Meloni che, nel day after della retromarcia sul taglio delle accise, si chiude nel suo bunker di Palazzo Chigi per pensare alla strategia delle prossime settimane che si annuncian ...Ha fatto una lunga marcia in dieci anni. Nelle ultime settimane mi pare abbia ingranato la retromarcia su tutto. Per lei il 2023 sarà l’anno della verità”. L’ex Presidente del Consiglio e leader di ...