(Di lunedì 16 gennaio 2023) Vittima di abusi a soli 9. Protagonista della terribile vicenda un bambino, rimasto poi traumatizzato per quanto accaduto. La sua aguzzina è una donna, un’ amica dei genitori che non si è fatta alcuno scrupolo nell’approfittare di lui. Una volta soli, la donna lo avrebbeto nelleintimi ed ora è accusata di abusi sessuali sul figlio di un amico. La donna— residente a Latina — è attualmente indagata a piede libero. Roma, 5di abusi sessuali sulla figlia piccola, patrigno orco a processo: “Avevo 6quando tutto è iniziato” Gli abusi e la confessione del piccolo Tutto ha avuto inizio dalla denuncia dei genitori del piccolo. Al vaglio delle autorità ci sarebbero due episodi, avvenuti lo scorso anno a Latina. I contorni della terribile vicenda sono ancora tutti da accertare e ...

Il Corriere della Città

Samsung Display, da, sarebbe in grado di coprire la richiesta di ricambi per tutte le aziende ...da vedere quale sarà la risposta del dipartimento USA e se la mossa di Samsung verrà seguita ...Bressanonedain vetta mentre Como è terza e mercoledì 25 tornerà in pista a Casate per lo scontro diretto di vitale importanza contro il Valpellice quarta e reduce dal successo casalingo ... Resta sola con lui e gli palpeggia le parti intime: shock per un bimbo di 9 anni