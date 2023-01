Repubblica | “Dybala-Abraham come la coppia gol del Napoli”

(Di lunedì 16 gennaio 2023)Kvaratskhelia e Osimhen, lo scriveparagonando le coppie gol di Roma e. È bastato davvero poco al quotidiano per mettere in campo un paragone che sembra quantomeno esagerato. I due gol messi a segno dacontro la Fiorentina hanno fatto subito rientrare in auge il giocatore argentino, tanto esaltato durante l’estate, quanto quasi dimenticato in questo girone di andata.resta un signor giocatore, ma da lui ci si attendeva un impatto più devastante nella Roma, anche se sta contribuendo alla marcia di avvicinamento alle posizioni Champions League. Kvaratskhelia-Osimhen“I giocatori di qualità sanno sempre trovarsi”. Mourinho lo ...

Abraham ha mandato in portadue volte contro la Fiorentina , ma era stato sempre lui a servirgli l'invito verso il suo primo gol con la maglia della Roma. Di contro, due volteha steso ...Con una doppietta di, la Roma supera la Fiorentina. La Lazio s'impone sul campo del Sassuolo. Berlusconi - Meloni / Prove di tregua / dopo la tensione la: Riforme, destra spaccata ... Dybala e Abraham come Osimhen e Kvara: sono la coppia migliore del campionato Tre punti fondamentali per accorciare ancora di più la classifica, scrive Marco Juric su La Repubblica. Con i giallorossi sempre settimi ma con vista Champions League, distante solo tre punti. Contro ...I due attaccanti della Roma si sono scambiati 5 volte la palla per il gol dell'altro. Come le stelle del Napoli e i laziali Immobile-Milinkovic.