Renzi | ' Cuperlo l' unico coerente nel Pd contro me | gli altri hanno avuto ma non ricordano'

Il Sannio Quotidiano

Ma non, da sempre contro la lineae per questo relegato ai margini del partito. Nel Pd "fanno tutti una gran fatica a trovare un collante che vada oltre l'antirenzismo, così come prima ...... l'ex ministra Paola De Micheli al 10% e l'ex presidente del partito Giannial 9% . Alle ... i 3.102.709 votanti del 2009 (vincitore Bersani), i 2.814.881 del 2013 (le prime vinte da) e ... Pd: Renzi, ‘Cuperlo unico antirenziano coerente, gli altri hanno ... Matteo Renzi ce l’ha con il Pd e tra le accuse personali (e non politiche) la principale è quella che secondo lui tanti avrebbero beneficiato del renzismo ma poi per convenienza abbiano girato le ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...