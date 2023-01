(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sviluppato insieme al CEA, ridurrà le perdite di energia del 30%, oltre a reimmettere nella rete elettrica quella in eccesso

ilGiornale.it

L'Amministratore delegato diLuca De Meo, il primo straniero a guidare il colosso francese,... del rinnovo mancato del taglio delle accise, delle polemiche e degli scioperi in. Poi il ...A disposizione: Dekic, Marotta, Rabiu,, Spolverini, Cats, Monteaperto, Monteagudo, Meola, ... Davanti il nuovoPerez potrebbe insidiare Curiale, a supportarlo Catania e Balde (o Zuppel). ... Renault, in arrivo un nuovo caricabatterie V2G super efficiente La Casa francese ha svelato la nuova Clio Rally3 ad Andorra dopo un intenso programma di sviluppo di 5.000 km inziato lo scorso maggio.Un anno senza team principal ha creato diverse correnti interne. Ad avere la meglio è stata quella che ha spinto per portare il manager nativo di Parigi ad Alzenau e ci è riuscita.