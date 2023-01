Euronews Italiano

Quando ha letto la notizia sul sito dell'ANSA si è messo a gridare, svegliando finanche la figlia di 6 mesi. Giacomo Bonagiuso è unteatrale che a, già direttore del teatro Selinus, ha avuto un ruolo di primo piano negli ambienti culturali della città: "Alla fine la cravatta che stringeva il collo di molti ...Lo scrive sui social Giuseppe Cimarosa,di teatro a, che ha rinnegato come parente di Matteo Messina Denaro. La mamma Rosa Filardo è cugina di primo grado del super latitante, ... Regista, Castelvetrano brinda a cattura Messina Denaro «Questo è un giorno di gioia per me e la mi famiglia. Piango di felicità e di orgoglio». Lo scrive sui social Giuseppe Cimarosa, regista di teatro a Castelvetrano, che ...CASTELVETRANO, 16 GEN - Quando ha letto la notizia sul sito dell'ANSA si è messo a gridare, svegliando finanche la figlia di 6 mesi. Giacomo Bonagiuso è un regista teatrale che a Castelvetrano, già di ...