Real Madrid | Ancelotti sbotta | «Umiliati dal Barça? È irrispettoso…»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le parole di Carlo, allenatore del, dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona Carloha parlato dopo l’1-3 incassato dal suocontro il Barcellona. PAROLE – «È irrispettoso dire che ci abbiano dominati. Abbiamo perso contro ilma li abbiamo battuti in campionato. Hanno giocato meglio e hanno meritato la vittoria, punto. È un momento complicato, difficile, come capita spesso in una stagione. Dobbiamo restare uniti. Questa squadra ha le qualità per essere di nuovo competitiva, c’è ancora tanta strada. Ildi solito vince le finali. Torneremo, sono sicuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ItaSportPress

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del, dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona Carlo Ancelotti ha parlato dopo l'1 - 3 incassato dal suocontro il Barcellona. PAROLE - "È irrispettoso dire ...Le parole di Xavi, allenatore del Barcellona, dopo il successo per 3 - 1 nella finale di Supercoppa di Spagna contro ilXavi ha parlato dopo la conquista del suo primo titolo da allenatore del Barcellona contro il. PAROLE - "Sono molto contento del titolo, soprattutto del modo in cui è arrivato',... Real Madrid sconfitto in Supercoppa, Ancelotti: “Irrispettoso parlare di umiliazione” Keylor Navas può ricongiungersi con Cristiano Ronaldo. L'Al Nassr, infatti, ha aperto le trattative con il Paris Saint-Germain per l'ingaggio del portiere ex Real Madrid. L'infortunio di David Ospina, ...L'ex tecnico del Real Madrid è ancora senza squadra: dalla Spagna rilanciano l'ipotesi Juve, ma un'altra big non ha ancora perso le speranze ...