Rapina in villa | banditi sparano | uomo in fin di vita | fuga con gli orologi preziosi

In un tentativo diin, un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ferito questa sera, 16 gennaio 2023, dopo essere stato raggiunto da un colpo da arma da fuoco esploso a Rupinpiccolo di Sgonico, sul Carso a ...Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di unamessa a segno dalla banda dei Rolex . Sarebbe stato colpito alle spalle, nella parte alta della schiena. Le indagini sono condotte dalla ... Rapina in una villa a Rupinpiccolo, è tornata la Banda dei Rolex: hanno sparato a un uomo, ecco chi è In un tentativo di rapina in villa, un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ferito questa sera, 16 gennaio 2023, dopo essere stato raggiunto da un colpo da arma da fuoco esploso a ...Un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola e ora versa in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 16 gennaio, dopo le 19 all’interno di una villa di Rupinpiccolo in Comune ...