OA Sport

AtpMancano poche ore e poi inizieranno ufficialmente gli Australian Open 2023. C'è aria di festa a Melbourne per il primo torneo del Grande Slam dell'anno e ci saranno quasi tutti i big ...... Elisabetta Cocciaretto farà il suo debutto negli Australian Open, fresca di top(48° posizione), entrata per la prima volta in carriera nella top 50 della classifica. A seguire le altre ... Ranking WTA (16 gennaio 2023): Iga Swiatek regina, Martina Trevisan diventa 21ma! Una settimana da sogno, senza lieto fine. A Hobart, alla sua prima finale WTA, Elisabetta Cocciaretto è arrivata a pochi centimetri dalla conquista del primo set, ha finito per cedere 7-6(0) 6-2 contr ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...