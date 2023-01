Ranieri e l’orologio | i ‘vocali’ durante il match | la spiegazione sorprende tutti

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 16 gennaio 2023), il mister ne ha parlato nel post partita: ecco come e perché, le ultime suiil. La. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Claudioè tornato nella ”sua” Cagliari con cui aveva scritto pagine importantissime del calcio isolano degli anni ’90. A distanza di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.