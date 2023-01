Rally Montecarlo 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Si avvicina sempre più la novantunesima edizione del, il primo appuntamento (come da tradizione, d’altronde) del Mondiale WRC, che segnerà l’esordio di una nuova ed entusiasmante stagione tutta da vivere, sin dall’inizio sulle strade del Principato. Nuova stagione, nuove ambizioni per i piloti, con un obiettivo in comune: imporsi nelle tappe previste, dando la caccia al Campione del Mondo in carica, il finlandese Kalle Rovanperä, che a sua volta invece farà di tutto per ripetere quanto fatto lo scorso anno. Occhi puntati sulla Hyundai, che proverà a interrompere il dominio Toyota (4 Mondiali conquistati di fila). Ildiavrà inizio giovedì 19 gennaio e proseguirà fino a domenica 22, quando si svolgerà l’atteso Power Stage ...