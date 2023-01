Ragazza ferita da coltellata in Irpinia | indaga la Polizia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLauro (AV) – Non escludono alcuna pista gli agenti del commissariato didi Lauro (Avellino) per laall’addome, provocata da una, di cui è rimasta vittima unadi 20 anni residente a Taurano, in provincia di Avellino. La giovane è stata operata la notte scorsa dai chirurghi dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola (Napoli) ed è in prognosi riservata ma, secondo i sanitari, non correrebbe pericolo di vita. Le indagini sono state aperte dopo che il drappello ospedaliero aveva segnalato il caso al commissariato guidato dal vice questore, Elio Iannuzzi. La versione fornita dalla, quella di un incidente, è al vaglio degli investigatori che non avrebbero trovato tutti i riscontri che ricondurrebbero il ferimento a cause ...