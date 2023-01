Raffaello Tonon parla del padre deceduto | “Non mi manchi | ecco perché”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’ex gieffino ed opinionista televisivo,Tonan ha speso delle parole dolcissime in ricordo del. Le sue parole hanno fatto il giro della rete, ma cosa ha detto? Nel 2020, ildisi è spento, lasciando l’opinionista nella profonda tristezza. L’ex gieffino ed opinionista televisivo, di recente ha deciso di omaggiare il suo suo ricordo attraverso i social. Le sue parole hanno fatto il giro della rete, ma perchè tanto clamore?, la confessione sul(Ilovetrading.it)Di fatto le sue parole non sono apparse affatto deprimenti o disperate, ma forti, come l’amore che nutre per il papà. “Franco, mio, il quattordici gennaio di tre anni ...

Liberoquotidiano.it

Arriva via social, su Instagram, una particolare lettera dial padre scomparso ormai tre anni fa. Parole piuttosto dirette. Un messaggio condiviso sui social, precisamente su Instagram , per ricordare, a modo suo, il padre scomparso ormai da ...ha ricordato il padre Franco con un messaggio amaro. L'ex vip e opinionista di molti programmi Rai e Mediaset, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha infatti scritto del ... Raffaello Tonon: "Mio padre morto Non mi manca" A tre anni dalla scomparsa di suo padre, Raffaello Tonon gli ha dedicato una lettera dolce amara via social. Raffaello Tonon ha scritto una lettera dal sapore dolce amaro dedicata a suo padre, Franco ...Attaverso i social Raffaello Tonon ha dedicato una lettera dolceamara a suo padre, Franco Tonon, scomparso tre anni fa. Nel 2020 moriva Franco Tonon, il padre dell’opinionista e volto tv Raffaello Ton ...