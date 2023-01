Raffaello Tonon | la lettera al padre tre anni dopo la sua morte spiazza tutti

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Personaggi Tv.ha scritto unaa suoche ha più i toni di uno sfogo personale. Francoè morto il 14 gennaio 2020 etre, l’ex gieffino ha sentito il bisogno di parlarne. Laperò non è il solito omaggio ad un caro scomparso:spiega il rapporto negativo che aveva con ile ha ammesso che sta cercando ancora oggi di mettere da parte le vecchie sensazioni., laallasciasenza paroleha pubblicato su Instagram unadedicata al ...

Notizie.it

Attaverso i socialha dedicato una lettera dolceamara a suo padre, Franco, scomparso tre anni fa.: la lettera indirizzata al padre Nel 2020 moriva Franco, il padre dell'...Lunedì 9 gennaio 2023 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip . Nell'attesa, l' ex gieffinoha rilasciato un'intervista al portale tvpertutti in cui ha parlato della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e lanciato una velenosa frecciata al cast . ... Raffaello Tonon, la lettera al padre scomparso: “Non mi manchi, basta ipocrisia” Attaverso i social Raffaello Tonon ha dedicato una lettera dolceamara a suo padre, Franco Tonon, scomparso tre anni fa. Nel 2020 moriva Franco Tonon, il padre dell’opinionista e volto tv Raffaello Ton ...L'opinionista scrive su Instagram Stories ricordando il genitore da poco scomparso, ma senza scadere nel miele ...