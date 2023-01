Quote latte | migliaia di trattori in piazza a Milano come 26 anni fa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Gli allevatori tornano a protestare per lefissate dall'unione europea, a più di vent'esatti dalla storica protesta, sono arrivati acon ie resteranno per due giorni. ...

Agronotizie

Gli allevatori tornano a protestare per lefissate dall'unione europea, a più di vent'anni esatti dalla storica protesta, sono arrivati a Milano con i trattori e resteranno per due giorni. I problemi sono gli stessi di allora: ...Gli allevatori tornano a protestare per lefissate dall'unione europea, a più di vent'anni esatti dalla storica protesta, sono arrivati a Milano con i trattori e resteranno per due giorni. I problemi sono gli stessi di allora: ... Quote latte, non è ancora finita - Zootecnia - AgroNotizie I problemi sono gli stessi di allora: denunciano i costi di produzione alti, il calo di redditività e la questione delle multe mai risolta ...I problemi sono gli stessi di allora: denunciano i costi di produzione alti, il calo di redditività e la questione delle multe mai risolta ...