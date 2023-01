Quirinale | Mattarella ha ricevuto nuovi ambasciatori

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Il Presidente della Repubblica, Sergio, hanel pomeriggio al, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i: S.E. Jan Kohout, Repubblica Ceca; S.E. Santos Álvaro, Repubblica del Mozambico; S.E. Ali Javed, Repubblica Islamica del Pakistan; S.E. Dhanojak Obongo, Repubblica del Sud Sudan; S.E. Bernardo Luís De Carvalho Futscher Pereira, Repubblica Portoghese; S.E. il Signor Guide Jia, Repubblica Popolare Cinese. Era presente agli incontri il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli". Si legge in una nota del

Quirinale

