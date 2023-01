La Gazzetta dello Sport

Le tappe: 17/1: cronoprologo ad, 5,5 km (si disputa nella mattina di martedì in Italia, tra le 8.30 e le 11.30). 18/1: prima tappa, Tanunda - Tanunda, 150 km. C'è la salita di Menglers Hill (...... recentemente affrontato e battuto da Sinner ad. Attesa anche per il debutto di Mattia ... Cliccaper abbonarti e vedere il grande sport live su DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: Sabalenka - ... Qui Adelaide, il Down Under apre il World Tour: Hayter da battere. Al via 13 italiani Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La svizzera Belinda Bencic vince il settimo titolo della carriera lasciando appena due giochi alla russa Daria Kasatkina. Da lunedì rientra in top 10 ...