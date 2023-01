Questo bimbo di 2 anni ottiene il pulsante d’oro di GotTalent – scopri questo bimbo prodigio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) A soli due, il piccolo Hugo ha ottenuto quello che in pochi hanno raggiunto nel talent show diSpagna: andare dritto in finale con il. Hugo aveva già sbalordito tutti con la sua prima esibizione, dimostrando un ritmo e una capacità artistica che sembrano proprio quasi ”inappropriate” per una persona della sua età. Però di recente è passato alla storia con uno spettacolo che faremo fatica a dimenticare. Fonte: TwitterHugo ha camminato da solo lungo un corridoio attraverso l’orchestra al suo tamburo e ha aspettato pazientemente il segnale che ha dato inizio allo spettacolo. Il piccolo non ha mai perso un colpo, anche quando ha notato un prurito all’orecchio. Riuscì a suonare la canzone e a portarla a termine senza mai apparire nervoso. L’articolo prosegue sotto la foto: Fonte: ...

