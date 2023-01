Questi non sono insetti venduti nel «reparto freschi della Conad»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Aiuta Facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 3421829843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Il 14 gennaio 2023 su Twitter è stata pubblicata la foto di alcune vaschette contenenti, insieme a un commento in cui si legge: «di Vergate sul Membro. Non mi vedranno più. Fate girare». Si tratta di un contenuto satirico circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, non esiste alcun comune italiano chiamato «Vergate sul Membro», come si può verificare sul sito del ministero dell’Interno. La leggenda di un conglomerato urbano con quel nome si era diffusa in Italia tra il 2012 e il 2014, all’interno di una carrellata di ...

vivoperlei.calciomercato.com

... da Baker, le cosesi sistemeranno . Bill è un uomo potente e troverà un modo per scagionare la rossa . Taylor potrebbe quindi finire in carcere senza che giustizia sia fatta. Con...si aggiungono due chiavi abilitanti, trasformazione culturale e trasformazione digitale, ... considerando come condizione abilitante del processo di cambiamento complessivo,solo gli ... Blog: Milan, l'altezza nel calcio è importante: con questi non salti in alto In un documentario su Apple Tv+ l'ex presidente ha parlato della Superlega, sottolineando anche la disaffezione dei giovani per il calcio ...Città del Vaticano - «Farà bene anche a noi coltivare, come Giovanni, la virtù di farci da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita ...