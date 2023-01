Questa settimana al cinema 16 gennaio – 22 gennaio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Scopriamo quali sono i film in uscita neiitaliani nelladal 16al 22. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor STRADE PERDUTE Regia di David Lynch Con Robert Loggia, Richard Pryor, Gary Busey, Jack Nance Genere Thriller Produzione Stati Uniti, 1996 Durata 134 min Data di uscita 162023 IL PITTORE DEI DUE MONDI Regia di Lorenzo Borghini Con Viktoria Charkina, Luca Alinari Genere Documentario Produzione Italia, 2023 Durata 53 min Data di uscita 182023 “Anche la pittura è sempre una guerra” racconta Luca Arinari (1943 – 2019) mentre dipinge una delle sue tele. L’inquadratura è concentrata sulla mano ...

Se si pensa che la polemica che sta caratterizzando il dibattito politico da unaparte riguarda un miliardo al mese per la mancata conferma del taglio sulle accise, si può capire ......fine'. La sessione più deludente di tutto il weekend, sempre secondo Bird, è stata tuttavia la qualifica , sia per l'intervento attuato prima della prova che per le conseguenze di...