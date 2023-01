Quelle stragi silenziose  di cristiani in Africa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Domenica di sangue ieri nella città di Kasindi, nella provincia del Nord Kivu che si trova al confine con l’Uganda, dove una bomba è esplosa in una chiesa pentecostale. Secondo le prime stime i morti sarebbero almeno 10 e 39 i feriti. Sopravvissuti e testimoni hanno detto che l'esplosione ha reciso gli arti di alcune persone dai loro corpi. La violenza devasta il Congo da decenni con più di 120 gruppi armati e di milizie di autodifesa che combattono per la terra e per il potere. Secondo le Nazioni Unite quasi sei milioni di persone sono sfollate e centinaia di migliaia si trovano ad affrontare un'estrema insicurezza alimentare. Chi è stato? Qualche ora dopo è arrivata puntuale la rivendicazione dell’Isis attraverso l’agenzia stampa Amaqnella quale i jihadisti hanno riferito «di aver piazzato e fatto esplodere un ordigno, provocando decine di morti e feriti tra i ...

