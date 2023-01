Quanto guadagna Paola Egonu? Stipendio e biografia della pallavolista

Trend-online.com

Paola Enogu MaPaola Enogu Una domanda lecita dato che oltre ad essere una delle pallavoliste più brave del nostro Paese è anche una delle più pagate: si pensa ...sivincere la Coppa Italia Chi partecipa agli ottavi di finale prende 250 mila euro mentre per i quarti di finale sono stati incassati altri 450 mila euro. Le contendenti delle ... Antonella Clerici, ecco quanto guadagna la conduttrice rai di The Voice Senior C'è chi fa beneficenza sbandierandola ai quattro venti e chi, invece, preferisce rimanere nell'ombra. Sonia Bruganelli si schiera tra le fila di questi ultimi, ma a chi convoca… Leggi ...Sonia Bruganelli contro Chiara Ferragni non le risparmia critiche per aver annunciato l'intenzione di devolvere il denaro di Sanremo per beneficenza ...