Quando Baiardo disse | “Potrebbe arrivare il ‘regalino’ dell’arresto di Messina Denaro” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen – Salvatore“anticipa” l’arresto di Matteo, in uno speciale andato in onda su La7 nel novembre dello scorso anno, meno di tre mesi fa. Non lo fa esprimendo considerazioni troppo generiche, quanto meno se raffrontate ad una sua precedente intervista rilasciata a Massimo Giletti l’anno precedente, nel 2021.su: “È malato,essere arrivato il momento, dunque, racconta nello speciale di Non è l’Arena, di credere che l’arresto disarebbe avvenuto a breve. Niente di certo, sia chiaro. L’uomo racconta della malattia del boss e della necessità dei fratelli Graviano di “salvarsi” dall’ergastolo ostativo: ...