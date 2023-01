Qatargate | via libera all’estradizione della figlia di Antonio Panzeri I giudici di Brescia | “Va consegnata al Belgio”

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Viaalla consegna di Silviaalle autorità del. Lo ha dato la Corte d’appello di, accogliendo la richiestamagistratura belga che sta indagando sulle presunte tangenti pagate da Marocco e Qatar per influenzare la politica europea. Tra gli indagati spicca l’ex eurodeputato, già finito in carcere in. Adesso lo potrebbero raggiungere lae anche la moglie, Maria Colleoni, di cui idiavevano già autorizzato la consegna a dicembre. Entrambe si trovano attualmente ai domiciliari in Italia per concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Ihanno ritenuto “tuttora esistenti” gli ...