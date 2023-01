Qatargate | “Silvia Panzeri va consegnata al Belgio” | via libera della Corte d’appello di Brescia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ladiha dato il viaalla consegna aldi, figlia dell’ex eurodeputato Antonio, tra le persone finite in carcere per il. I giudici hanno accolto la richiestamagistratura belga che a dicembre ha emesso un mandato di arresto europeo nei confrontifiglia dimoglie Maria Colleoni. Per quest’ultima un altro collegioha autorizzato la consegna. Le due donne, accusate di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio, sono ai domiciliari in Italia. Ora per entrambe l’ultima parola spetta alla Cassazione. L'articolo ...

La Repubblica

