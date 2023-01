Qatargate | i giudici di Brescia | ”Silvia Panzeri va consegnata al Belgio”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ha accolto la richiesta deidel, la Corte d'Appello di, dando il via libera al trasferimento a Bruxelles, di, figlia di Antonio, l'ex eurodeputato in cella per il, e che da dicembre è agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Milano in seguito a un mandato di arresto europeo L'articolo proviene da Firenze Post.

