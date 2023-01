Qatargate | i giudici di Brescia dicono sì alla consegna di Silvia Panzeri al Belgio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Idella seconda sezione della Corte d’appello dihanno deciso per laaldi, figlia dell’ex eurodeputato del gruppo S&D Pier Antonio, arrestato a Bruxelles con le accuse di corruzione e riciclaggio nell’inchiesta ribattezzata. La 38enne, attualmente ai domiciliari, è stata arrestata a inizio dicembre su mandato di arresto europeo. La difesa ha la possibilità di opporsi in Cassazione rispettodecisione odierna che arriva dopo tre udienze. Il ricorso, da presentare entro cinque giorni, di fatto blocca il trasferimento., idi: «Sìdella ...

RaiNews

... figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, tra le persone finite in carcere per il. Ihanno accolto la richiesta della magistratura belga che a dicembre ha emesso un mandato di ...... figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri , tra le persone finite in carcere per il. Ihanno accolto la richiesta della magistratura belga che a dicembre ha emesso un mandato di ... Qatargate, sì dei giudici di Brescia alla consegna di Silvia Panzeri alle autorità del Belgio Il commercialista ha chiesto la revisione del processo per l'omicidio di Vitalina Balani dopo essere stato condannato all'ergastolo. Il suo difensore.La decisione a Brescia, l'ultima parola spetta alla Cassazione. Panzeri potrà fare ricorso entro cinque giorni, attualmente è agli arresti domiciliari. La presidente del parlamento Ue Metsola annuncia ...