Qatar 2022 | Richarlison | “Eliminazione Brasile è stata peggio che perdere un familiare”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “È stato difficile riprendersi dall’, ancora oggi guardo i video e mi rattristo… È stato uno shock, è statocheun“. Queste le dichiarazioni diin un’intervista rilasciata a ESPN Brasil dopo il derby di Londra perso dal suo Tottenham contro l’Arsenal, in relazione alla campagna del. L’attaccante ex Everton ha poi aggiunto: “Sono ancora giovane e penso di poter partecipare almeno a uno o due Mondiali. Volevamo vincere, l’obiettivo era alzare la coppa. Sono contento di aver segnato quel gol contro la Serbia, ma non era quello che volevo. Ora comunque è il momento di voltare pagina”. SportFace.