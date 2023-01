Putin contro Kiev | ' Ipocriti | vogliono intensificare la guerra con l' aiuto dell' Occidente'

la Repubblica

Fine della guerra Chissà quando. Il presidente russo Vladimir, durante la sua conversazione telefonica con i presidente turco Recep Tayyip Erdogan , ha richiamato l'attenzione "sulla linea distruttiva del regime di Kiev, che ha fatto affidamento sull'......37denuncia l'aumento di armi occidentali a Kiev 12:12 Dnipro, sale a 40 il bilancio dei morti nel condominio colpito dal missile 10:48 La Russia nega di aver abbattuto il condominio di Dnipro Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin contro l'aumento ... Vladimir Putin nella conversazione telefonica con i presidente turco Erdogan, ha richiamato l'attenzione sulla linea distruttiva del regime di Kiev, che ha fatto affidamento sull'intensificazione dell ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta del 16 gennaio 2023 ...