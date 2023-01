Puglia | maltempo | allerta per vento Protezione civile | previsioni meteo

La Gazzetta del Mezzogiorno

... Emilia - Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e, con ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di... Emilia - Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e, con ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso diIll dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi ...Meteo - Affondo polare in arrivo in Italia con il ritorno di piogge e nevicate: la Protezione Civile ha emanato l'allerta, ecco dove ...