Psg | Neymar nel mirino dei critici | “Il peggior flop della storia del calcio”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo la sconfitta del Psg arrivata contro il Rennes, in molti hanno parlatobrutta prestazione di. Il giornale L’Equipe infatti, nelle proprie pagelle, ha infitto un sonoro 3 al brasiliano: “Come contro l’Angers a metà settimana, il brasiliano si è abbassato troppo spesso a cercare il pallone e ha provato troppe volte a fare la differenza con iniziative solitarie. Il risultato è che ha perso palla in zone di campo complicate e che non ha mai creato alcun pericolo nell’area di rigore del Rennes. Una partita preoccupante, a un mese da quella contro il Bayern”. Il giornalista di AS, Daniel Riolo, ha aggiunto benzina sul fuoco con le sue parole: “Ma ci stiamo rendendo conto del fatto che, per costo del cartellino e dello stipendio, è il...

PARIGI - Non può passare inosservata la seconda sconfitta in Ligue 1 del, caduto di misura ieri sera in Bretagna contro il Rennes . Gli unici due ko dei parigini in ...mirino della critica è...... porterà quasi 10 milioni di euro al. Una quota esaltante, visto anche il grave deficit della scorsa stagione, sicuramente dettata dal trio dei fenomeni Messi, Mbappé e, come accaduto la ... PSG, Galtier: 'Messi, Mbappé e Neymar Tecnicamente insufficienti' Anche Galtier, allenatore del Psg, già prima della partita aveva fatto intuire un clima poco sereno fra i tre: «Ora è importante che stiano insieme, che ritrovino connessione dopo aver giocato con ...Fino a giovedì tanti grandi del mondo del pallone di scena in Arabia Saudita tra Supercoppa spagnola, Supercoppa Italiana e l'amichevole tra il Psg e le stelle delle formazioni della capitale guidate ...