Psg | asta record per la maglia di Lionel Messi | venduta oltre 40 mila euro

(Di lunedì 16 gennaio 2023)per ladi, dopo il rientro dal Mondiale. Come spiega Le Parisien il Paris Saint-Germain è solita mettere all’le maglie dei giocatori utilizzate durante i match. Ad avere superato ildi acquisto è stata appunto ladel neo campione del mondo, per una cifra di 43.623. Lache era statadi più fino ad ora era stata quella di Mbappe, circa 15, terzo posto invece per Neymar con 8. SportFace.

IlNapolista

... Lionel Messi - Nasser Al Khelaifi - Leonardo, la maglia di Messi contro l'Angers battuta all'a più di 40mila euro (Le Parisien) La maglietta delindossata da Messi contro al'Angers è ...Ildi Messi sfiderà una selezione di giocatori dei club sauditi dell' Al - Hilal e dell' Al - ... Intanto, come rivela Reuters , è stato messo all'un biglietto in prima fila che permette al ... Psg, la maglia di Messi contro l'Angers battuta all'asta a più di ... Un uomo d’affari saudita ha lanciato un’offerta record di due milioni e mezzo di euro per assistere alla partita tra una All-Star ...All'asta un biglietto "speciale" per incontrare i due fenomeni in occasione dell'amichevole tra il PSG e una selezione dei giocatori dell'Al Nassr e dell'Al Hilal il prossimo 19 gennaio ...