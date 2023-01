Protezione dei Dati Personali e scuola | Regolamento UE n 679 2016

Orizzonte Scuola Notizie

Nel 1993 è stato unomandanti del sequestro del dodicenne Giuseppe Di Matteo , nel tentativo di ... raccontandogli che lo avrebbero portato dal padre, che era sottolontano dalla Sicilia.... parlandopentiti, dopo aver scartato qualche nome poiché utile a Giovanni Brusca, Giuseppe ... che credeva di poter rivedere il padre, in quel periodo sottolontano dalla Sicilia. L'... Protezione dei Dati Personali, Regolamento UE n. 679/2016 ... Posticipo di lusso allo "Scida" tra Crotone e Pescara, in campo alle ore 20.30 (LIVE MATCH su TuttoC.com) per il match che chiuderà la ventiduesima ..."Chiarimenti circa l'affidamento dei servizi di protezione civile all'Associazione europea operatori di polizia" - Interroga il consigliere Tommaso Bori (Pd), risponde l'assessore Enrico Melasecche; ...