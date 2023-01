sport.tiscali.it

Jannik Sinner è il primo big a passare il turno all'Open d'Australia 2023 . L'azzurro ha eliminato all'esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp , in gara con la classifica protetta dopo l'operazione ...... tutta a mano, è a vista e mentre si aspetta il proprio turno si può osservare ilvai dei ... Non è una panetteria tradizionale perché offre anche piattida asporto, ma i suoi bagel al pollo ... Pronti, via! Sinner batte Edmund all'esordio dell'Australian Open Nulla da fare per il Futsal Terlizzi nella gara del quindicesimo turno del campionato di C2, che lo vedeva opposto alla capolista Futsal Barletta. I rossoblù hanno difatti perso 1-8 e sono stati risuc ...Jannik Sinner è il primo big a passare il turno all'Open d'Australia 2023. L'azzurro ha eliminato all'esordio il britannico Kyle Edmund (583 Atp, in gara con la classifica protetta dopo l'operazione a ...